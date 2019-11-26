Haberler » Güncel » Adana'da kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı - Haber

Adana'da kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kadın tedavi altına alındı.

26.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:00Adana'da kaldırımda bıçaklanmış halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
'nın merkez ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kadın tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi 24. Sokak'ta vatandaşlar bir kadını kaldırımda yaralı halde buldu.
İsminin B.T. (32), olduğu öğrenilen yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Boyun ve yüz kısmından bıçaklanarak yaralandığı öğrenilen kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüreğir, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:27 Haber Türk'ten Yasemin Güneri yazdı: Yargıtay, verdiği kararla çocuğun tecavüzcüsüyle evlenmesine vize verdi
18:26 Eski Lübnan Başbakanı Mikati'nin evine doğru ateş açan kişi yakalandı
18:25 Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerine tepki
18:24 - Afrin saldırısı güvenlik kamerasında
18:20 Kabak ve kestane festivali konuşuldu
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:24 Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
10:43 Son Dakika: Katar ile swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
06:34 Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
26.11.2019 18:28:49