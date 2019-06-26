26.06.2019 23:03
Haberler » Güncel » Haber

Adana'da kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı

Adana

Adana'nın Seyhan ilçesinde aynı istikamete giden 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adana 'nın Seyhan ilçesinde aynı istikamete giden 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Girne Köprüsü üzerinde aynı istikamete seyreden Murat A. kontrolündeki 01 HJ 439 plakalı kamyonetle, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Murat A. ile kamyonette bulunan 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan köprü, kamyonetlerin kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Kaynak: AA
Girne , Seyhan , Adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:36 Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde Manama Çalıştayı protestosu
00:35 Şehit Eren'in adı semalarda olacak, adı ilk yerli ve milli SİHA'sında
00:34 Duayen iş insanı Esat Sivri 86 yaşında hayatını kaybetti
00:33 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
00:32 Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu
00:31 Omzundan vuruldu, havalandırma boşluğunda bulundu
00:31 Lösemi hastası Baran için moral konseri