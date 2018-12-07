Adana'da Kamyonette 115 Kilo 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette gizlenmiş 115 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolunda şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı kamyonetin sürücüsü kaçtı.
Kovalamacanın ardından yakalanan kamyonetin sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.
Araçta eğitimli köpekle yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış 48 pakette toplam 115 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Kamyonetle Diyarbakır'dan geldiği belirlenen sürücü H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.
07 Aralık 2018 Cuma 11:51