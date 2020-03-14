Adana'da kamyonun çarptığı yaya öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
14.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:26
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
D-400 karayolu Yılankale mevkisinde yoldan karşıya geçmek isteyen Nurcan Bozkurt'a (30), B.A. yönetimindeki 42 AVB 49 plakalı kamyon çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü B.A. gözaltına alındı.
D-400 karayolu Yılankale mevkisinde yoldan karşıya geçmek isteyen Nurcan Bozkurt'a (30), B.A. yönetimindeki 42 AVB 49 plakalı kamyon çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü B.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : D-400 Karayolu, Ceyhan, Adana, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek