Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da, kamyonun kapağındaki asansöre kafası sıkışan şoför öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonun arka kapağındaki asansör sistemine kafası sıkışan şoför hayatını kaybetti.

26.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:58
Adana'da, kamyonun kapağındaki asansöre kafası sıkışan şoför öldü
Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonun arka kapağındaki asansör sistemine kafası sıkışan şoför hayatını kaybetti.
Şoför İhsan Ölmez (31), kamyonundaki gıda malzemelerini boşaltmak için Atikop Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinin önüne geldi. Kamyonunun arkasındaki kapağı açmak için kurulu asansör sistemini çalıştıran Ölmez'in kafası buraya sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ölmez'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ölmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Etiketler: İhsan Ölmez, Seyhan, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Adana'da, kamyonun kapağındaki asansöre kafası sıkışan şoför öldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Haberler
Yaşlı çift, pazar alışverişini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Haberler
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Spiker olmak isteyen minik kız, ’Evde kal’ çağrılı haber sunumu yaptı Haberler
Spiker olmak isteyen minik kız, "Evde kal" çağrılı haber sunumu yaptı
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak Haberler
LGS sınavı sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
Türkiye’de bir ilk olan sistem Ordu’da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli Haberler
Türkiye'de bir ilk olan sistem Ordu'da hizmete girdi: Dezenfekte tüneli
Elazığ’da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı Haberler
Elazığ'da 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:03: Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır - Haber 17:02: Yaşlılara evde yemek servisi - Haber 17:02: Elazığ'da mesire ve piknik alanları kullanıma kapatıldı - Haber 17:02: Yurtdışından tahliye edilen Türk vatandaşları karantina süresinin dolmasını bekliyor - Haber 17:00: 83 yaşındaki eski hemşire koronavirüsten öldü çocukları o anları anlattı - Haber 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber 15:53: Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 15:37: Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber