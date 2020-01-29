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Adana'da kan bağışçılarına madalya verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde Türk Kızılay'ına düzenli kan bağışında bulunan 100 kan bağışçısına törenle madalya verildi.

29.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:56Adana'da kan bağışçılarına madalya verildi
'nın ilçesinde Türk 'ına düzenli kan bağışında bulunan 100 kan bağışçısına törenle madalya verildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, Özden Kültür Merkezinde düzenlenen törende, görev yaptığı her yerde kan bağışının önemine dikkat çekerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.
Belediye Başkanı Kazım Özgan da Kozan'ın kan bağışında öncü ve ödüllü bir ilçe olduğunu, bu duyarlılığın devam edeceğine inandığını kaydetti.
Konuşmaların ardından bağışçılara katılımcılar tarafından madalyaları verildi.

Kızılay, Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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