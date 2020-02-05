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Adana'da kapkaç şüphelileri güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı

Adana'da Ürdün uyruklu iş adamının cep telefonunu alıp kaçtığı öne sürülen iki şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanıp cezaevine gönderildi.

05.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:31Adana'da kapkaç şüphelileri güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı
'da uyruklu iş adamının cep telefonunu alıp kaçtığı öne sürülen iki şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanıp cezaevine gönderildi.
Ürdün uyruklu iş adamı Tarık Muhammed Awad (44), gezmek için Merkez Parka gitti.
Awad, görüntülü görüştüğü eşine parkı göstermek istediği sırada yanına yaklaşan motosikletli iki kişi "kapkaç" yöntemiyle cep telefonunu alıp kaçtı.
Olayın ardından Awad'ın yardım istediği vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 100 güvenlik kamerasını inceleyerek motosikletli iki zanlının kimliğini belirledi.
Şüpheliler Kemal Ç. (24) ve E.B. (15) merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Ürdün, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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