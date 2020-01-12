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Adana'da kapkaç şüphelisi 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu bir kişinin de cüzdanını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

12.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:54Adana'da kapkaç şüphelisi 3 şüpheli tutuklandı
'da kapkaç yöntemiyle bir kişinin cep telefonunu bir kişinin de cüzdanını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde Emir A'nın cep telefonunu ve Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde Zekiye E'nin içerisinde cep telefonu da bulunan cüzdanının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Yunus Emre Y. (20), Hayrettin Ö. (20) ve Mert Y. (20) olduğunu belirledi.
Yunus Emre Y'nin, Karataş ilçesinde yaptığı "kapkaç" suçundan tutuklandığını belirleyen polis ekipleri, Mert Y. ve Hayrettin Ö. evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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