Adana'da Kar Yağışı

16 Kasım 2018 Cuma 12:53



16 Kasım 2018 Cuma 12:53

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Pozantı ilçesinde, Kamışlı, Hamidiye, Aşçıbekirli, Yazıcak, Karakışlakçı, Yağlıtaş, Yukarıbelemedik, Dağdibi ve Akçatekir mahallelerine sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı.Sürücülerin zor anlar yaşamaması ve mahallelerde kar nedeniyle yolların kapanmaması için Karayolları Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Aladağ'da karAladağ ilçesinde de mevsimin ilk karı yağdı.Hasandede Geçidi'nde karın 10 santimetreyi bulması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.İlçelerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.