Adana'da kar yağışı

Pozantı-Adana- Ankara
otoyolu Tekir mevkiinden görüntülerPozantı Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması Adana'da kar yağışıADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolunun Akçatekir Yaylası mevkisinde ulaşımda aksama yaşandı.
Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekiplerden bilgi alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yol açma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.
Karayolu ekipleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Çay, vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.