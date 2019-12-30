Haberler » Güncel » Adana'da kar yağışı - Haber

Adana'da kar yağışı

Pozantı-Adana-Ankara otoyolu Tekir mevkiinden görüntüler Pozantı Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması Adana'da kar yağışı ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

30.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:01
Pozantı-Adana- otoyolu Tekir mevkiinden görüntüler
Pozantı Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması Adana'da kar yağışı
ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolunun Akçatekir Yaylası mevkisinde ulaşımda aksama yaşandı.
Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekiplerden bilgi alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yol açma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.
Karayolu ekipleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Çay, vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.
Adana'da kar yağışı

Pozantı, Ankara, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:10   Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı - Haber
14:10   Malatya'da yeni yıl hazırlıkları - Haber
14:10   Tarihi Çorum Kalesi'nde restorasyon hazırlığı - Haber
14:10   Öğrencilere hayvan sevgisi aşılıyorlar - Haber
14:10   Yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
30.12.2019 14:19:17