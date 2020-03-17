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Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Adana- Ankara otoyolunda ulaşım durdu.

17.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:10
Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Adana- Ankara otoyolunda ulaşım durdu.

İlçede dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımın aralıklarla kapanıp açıldığı Adana-Ankara otoyolunda sabah saatlerinde ulaşım tamamen durdu. Kar yağışı dolayısıyla görüş mesafesi düşerken, çok sayıda araç yolda kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Pozantı, Ankara, Adana, Güncel

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