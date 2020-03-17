Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı
Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı (2)TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Adana-Ankara otoyolunda tuzlama çalışmaları başlatıldı.
17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:29
Adana 'da kar yağışı ulaşımı aksattı (2)
TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Adana- Ankara otoyolunda tuzlama çalışmaları başlatıldı. Buzlanma nedeniyle trafik ekipleri yoldaki ulaşımı kapattı. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde de ulaşıma ara verildiği duyuruldu.
TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Adana- Ankara otoyolunda tuzlama çalışmaları başlatıldı. Buzlanma nedeniyle trafik ekipleri yoldaki ulaşımı kapattı. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde de ulaşıma ara verildiği duyuruldu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı
Manşet
Haberler
Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu