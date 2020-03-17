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Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı (2)TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Adana-Ankara otoyolunda tuzlama çalışmaları başlatıldı.

17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:29
Adana 'da kar yağışı ulaşımı aksattı (2)
TUZLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın durduğu Adana- Ankara otoyolunda tuzlama çalışmaları başlatıldı. Buzlanma nedeniyle trafik ekipleri yoldaki ulaşımı kapattı. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde de ulaşıma ara verildiği duyuruldu. Adana'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Kaynak: DHA

Etiketler : Pozantı, Ankara, Adana, Güncel

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