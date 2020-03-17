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Adana'da kar yağışı, ulaşımı aksattı (2)

TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Adana- Ankara yolunda, tuzlama çalışmaları başlatıldı.

17.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:52
Adana'da kar yağışı, ulaşımı aksattı (2)

TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Adana 'nın Pozantı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Adana- Ankara yolunda, tuzlama çalışmaları başlatıldı. Buzlanma yüzünden trafik ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Kar yağışı nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü yolda, Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçesi kesimlerinde de ulaşım durdu.

Çağlar ÖZTÜRK- Adnan ÇELEBİ/ ADANA- NİĞDE,


Kaynak: DHA

Etiketler : Pozantı, Ankara, Adana, Güncel

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