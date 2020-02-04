Haberler » Güncel » Adana'da kara yolunda parçalanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Haber

Adana'da kara yolunda parçalanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Adana'da kara yolunda araçların çarpması sonucu parçalanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

04.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:18Adana'da kara yolunda parçalanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili 2 kişi tutuklandı

'da kara yolunda araçların çarpması sonucu parçalanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana- kara yolu 30. kilometre yakınlarında, yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları bulunan Mehtap Ateş'in (31) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ateş'e aracıyla çarptığı ileri sürülen ve olay sonrası İstanbul'a gittiği belirlenen H.Ö. ile Ateş'e ilk kazanın ardından otomobiliyle çarptığı iddia edilen Y.C. gözaltına alındı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Ateş'in olay günü Ceyhan'dan Adana'ya doğru beraber yola çıktığı M.A. ve İ.D'yi de gözaltına aldı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve İ.D. tutuklandı, H.Ö. ve Y.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Polis, cumartesi günü sabah saatlerinde Adana-Ceyhan kara yolunun 30. kilometresinde, yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları olduğu ihbarını alarak bölgeye gitmişti.

Ekipler yaptıkları araştırmada cesedin Konya'dan Adana'ya gelen Mehtap Ateş'e ait olduğunu, araçların çarpması sonucu parçalandığını belirlenmişler, ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilmişti.

Yürütülen soruşturmada, genç kadına önce H.Ö. yönetimindeki hafif ticari aracın, daha sonra başka araçların çarptığı sonucuna ulaşılmıştı. Kazanın ardından yol üzerindeki bir petrol istasyonuna gelen H.Ö'nün aracındaki hasarı kontrol etmesi ve arka tekere sıkışan Ateş'e ait montu çıkararak çöpe atması ve aracında oluşan hasarı tamir etmeye çalışması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.


Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
4.02.2020 00:51:14