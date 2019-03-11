11 Mart 2019, 20:29
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Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla çadır kuran 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla çadır kuran 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

BALIK TUTMAYA GİDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan ilk bilgiye göre, balık tutmak amacıyla ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahiline giden 5 kişi, bölgede konaklamak amacıyla çadır kurdu.

Gruptakilerden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 5 kişi çadır içinde ölü bulundu.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ETKİLENDİLER

Yapılan ilk incelemede gruptakilerin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Karataş, Adana, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: AA


YORUMLAR (8)
BADANACI: Ölenlere rahmet, sevenlerine sabirlar diliyorum, gazın kaynagini yazmamislarmi, benmi anlayamadim
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ADANA: Filozof rumuzlu şahıs Bir gün anlayacaksın ama iş işten geçmiş olacak.
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SELÇUK: Mercimek beyinli bu acı olaydan çıkardığın sonuç bu mu
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SEYFİ: Dini inançlara hakaret niteliği taşıyor eleştiri sınırlarını aşmış
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ÖZTÜRK: Allah rahmet etsin
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