Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Adana'da karla mücadele çalışmaları - Güncel

Adana'da karla mücadele çalışmaları

Adana'nın Kozan ilçesi yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 2 mahalle ve 3 yaylanın yolu kardan temizlendi.

19.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:38
Adana'da karla mücadele çalışmaları
Adana 'nın Kozan ilçesi yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 2 mahalle ve 3 yaylanın yolu kardan temizlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kuzeyinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yoları ulaşıma kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışma başlatıldı. Fen işleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, yolları kapanan kırsaldaki Horzum ve Elmalı mahalleleri ile Yanalerik, Çamdere ve Savruk yaylalarının yolunu ulaşıma açtı.
Belediye Başkanı Kazım Özgan, y karla mücadele ekiplerinin zor koşullarda çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kozan, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Güncel
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Güncel
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading