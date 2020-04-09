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Adana'da Kasaplar Çarşısı'nda sakatatlar elle seçiliyor

ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan tarihi Mısır Çarşısı ile bitişik olan Kasaplar Çarşısı faaliyetine devam ediyor.

09.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:09
Adana'da Kasaplar Çarşısı'nda sakatatlar elle seçiliyor

ADANA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan tarihi Mısır Çarşısı ile bitişik olan Kasaplar Çarşısı faaliyetine devam ediyor. Satışların sürdüğü çarşıda, vatandaşlar ile tezgahlarda satış yapan esnafın sakatatları elleriyle seçmesi dikkat çekti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarı, çarşı gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere kısıtlama getiriliyor. Bu kapsamda, Adana'nın tarihi çarşılarından Mısır Çarşısı da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatıldı. Çarşı giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılırken, polis ekipleri de önlem aldı. Tarihi çarşının hemen yanında bulunan Kasaplar Çarşısı'nda ise satışların devam ettiği görüldü. Sakatattan vazgeçemeyenlerin uğrak noktası olan Kasaplar Çarşısı'nda tezgahlar azaltıldı. Hayvan kesiminin düşmesi nedeniyle ürün çeşitliliği de azaldı. Öte yandan alışveriş yapanlar ile esnafın sakatatları elleriyle seçmesi dikkat çekti.

'TEZGAH SAYIMIZ DÜŞTÜ'

Koronavirüs salgınının uzun sürmesinden dolayı satışların düştüğünü kaydeden kasap Kadir Çelik, "İki hafta rağbet çoktu, işlerimiz güzeldi. Tezgahlarımız doluydu, ancak salgın nedeniyle işlerimiz azaldı, tezgah sayımız düştü. Buradaki çoğu esnaf arkadaş da iş yerlerini kapatmaya başladı. Kasaplar Çarşısı'nın kapanması gündemde ama nasıl geçineceğimizi düşünmeye başladık. Sosyal mesafe kuralına uyuyoruz" dedi.

'SAKATAT YİYEN HASTA OLMAZ'

Sakatatın virüse karşı bir önlem olabileceğini söyleyen Çelik, "Sakatat, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücut direncini yükseltiyor. Bunları yiyenler hasta olmuyor. Kelle, paça bize atalarımızın yadigarları. Bunları çocuklarımıza yedirdikçe hasta olmazlar" diye konuştu.

Alışverişe gelen Mahmut Bekiroğlu ise Kasaplar Çarşısı'nın temiz olduğunu belirterek, "Esnaf arkadaşlarla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Hepimiz maskemizi takıyoruz. Koyun böbreği almaya geldim ama bulamadım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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