Adana'da Kaybolan İki Kardeş Bulundu

Adana
'nın Feke
ilçesinde kaybolan 13 ve 8 yaşındaki iki kardeş bulunarak ailesine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Feke ilçesi Musalar Mahallesi'nde dün oyun oynamak için evden çıkan Erkan (13) ve Nurşani Dayanıklı (8) kardeşlerin geri gelmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine jandarma, AKUT ve AFAD
ekipleri bölgede arama çalışması yaptı.
Çalışmalar sonucunda bir ailenin yanında bulunan iki kardeş, yakınlarına teslim edildi.
Yapılan görüşmelerde, çocukların geceyi bir kayanın altındaki oyukta geçirdiği, sabah saatlerinde de yolda karşılaştıkları tanıdık bir aile tarafından misafir edildikleri anlaşıldı.
Feke, Adana, Güncel
Kaynak: AA