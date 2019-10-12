Haberler » Güncel » Adana'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Adana'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

12.10.2019 12:26Adana'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçenin kırsal mahallelerinden Postkabasakal'da, 8 Ekim'de evinden ayrılan ve geri dönmeyen Adem Bozkurt'tan (39) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine jandarma ile bölgeye yönlendirilen AFAD ve AKUT ekipleri, iz köpekleriyle arama çalışması başlattı.
Ekipler, mahallede ve çevredeki ormanlık alanda Bozkurt'u arıyor.
Kayıp Adem Bozkurt'un ağabeyi Yasin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirterek, "En son köy meydanında bakkaldan alışveriş yapmış. Kardeşim eve dönmeyince jandarmaya haber verdik. Arama yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:41 İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı
12:41 Ak parti'li dağ: 50 yıllık tarihsel hesapları dağıtacak operasyon gerçekleştiriyoruz
12:40 Kayınpederin kapatmak istediği tarihi değirmene gelini sahip çıktı
12:40 flaş
12:40 flaş
12:40 Sivil havacılık genel müdürü 2020'de sıcak hava balonu uçuş hedefi 600 bin
12:39 flaş
12.10.2019 12:42:39