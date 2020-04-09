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Adana'da kaza; anne ve kızı ile 1 kişi öldü, 2 kardeş yaralandı

ADANA'da, otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, anne ve kızı ile kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kardeş ise yaralandı.

09.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:32
Adana'da kaza; anne ve kızı ile 1 kişi öldü, 2 kardeş yaralandı

ADANA'da, otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, anne ve kızı ile kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kardeş ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Sarıçam ilçesi Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek yola çıkan Ahmet Kaysanık yönetimindeki 01 VAM 30 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AR 051 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Münevvet ile kızı Serpil Kaysanık ve kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet Kaysanık ile kardeşi Ömer Kaysanık ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne ve kızı ile kamyonet sürücüsünün cansız bedeni ise morga götürüldü. Kaysanık ailesinin kazayı duyan yakınları da olay yerine gelip, uzun süre gözyaşı döktü. Soruşturma başlatılan kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Anne, Güncel
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