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Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı

Adana'da anne ve kızı ile kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiği, 2 kardeşin de yaralandığı trafik kazasını telefonla haber alıp olay yerine gelen kadın polis memuru, yakınlarının ölüm haberiyle yıkıldı.

09.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:19

Adana 'da meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı ile kamyonet sürücüsü öldü, 2 kardeş ise yaralandı. Kazayı telefonla haber alıp olay yerine gelen kadın polis memuru, yakınlarının ölüm haberiyle yıkıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek yola çıkan Ahmet Kaysanık yönetimindeki 01 VAM 30 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AR 051 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibinin içindeki kadın polis memuru teyzesinin oğlu sürücü Ahmet Kaysanık'ın ağır yaralandığını, eşi ile kızının hayatını kaybettiğini öğrenince şoka girdi.

Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı

GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Kazada otomobil sürücüsünün eşi Münevvet ile kızı Serpil Kaysanık ve kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet Kaysanık ile kardeşi Ömer Kaysanık ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne ve kızı ile kamyonet sürücüsünün cansız bedeni ise morga götürüldü. Kaysanık ailesinin kazayı duyan yakınları da olay yerine gelip, uzun süre gözyaşı döktü. Soruşturma başlatılan kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

KADIN POLİS MEMURU YIKILDI

Adana'da, anne ve kızı ile kamyonet sürücüsünün yaşamını yitirdiği, 2 kardeşin de yaralandığı trafik kazasını, telefonla haber alıp olay yerine gelen kadın polis memuru, yakınlarının ölüm haberiyle yıkıldı. Kazada teyzesinin oğlu sürücü Ahmet Kaysanık'ın ağır yaralandığını, eşi ile kızının hayatını kaybettiğini öğrenen kadın polis, yakınlarına sarılıp gözyaşları döktü. Kadın polisi, meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Anne, 3. Sayfa, Güncel
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