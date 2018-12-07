Adana'da "Kebap ve Şalgam Festivali" İptal Edildi

Adana
'da 8- 9 Aralık
tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali" iptal edildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte Kazancılar Çarşısı'nda 8-9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali" kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edildi.
Daha önce "Dünya Rakı Festivali" olarak düzenlenen etkinlik son 2 yıldır "Kebap ve Şalgam Festivali" adı altında gerçekleştiriliyordu. - ADANA
07 Aralık 2018 Cuma 15:57