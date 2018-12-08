08 Aralık 2018, 21:56
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Adana'da Kebap ve Şalgam Festivali Yasaklandı

Adana Valiliğinin kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle yasakladığı Şalgam ve Kebap Festivali için polis önlem aldı.

Adana Valiliğinin kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle yasakladığı Şalgam ve Kebap Festivali için polis önlem aldı.

POLİSLER ÖNLEM ALDI

Adana'da 2010 yılından bu yana tarihi Büyük Saat çevresinde her yıl düzenlenen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl Adana Valiliğince yasaklandı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, festivalin düzenlendiği caddeye girişler 20.00'dan sonra yasaklandı. Polis ekiplerinin cadde girişlerine kamyondan barikat kurması dikkat çekti.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bu yıl 8 Aralık'ta yapılması planlanan etkinlikle ilgili geçtiğimiz gün Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 8- 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali, kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir" denilmişti.

Polis,Adana
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:56



YORUMLAR (13)
ADANA: Toplum huzurunu eğitimsiz ve vicdansızlık bizar.çok güzel bi festivaldi.yazık oldu.
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HOPALI: bugün neyse adana ile ilgili vukuat haberi çıkmadı büyük bir başarı kaç zamandır. kebap şalgam festivali yapmayın kebapla birlikte içersiniz rakıyı yine birbirinizi kırarsınız. . hamsi festivali yapın sakinleştirici etkisi vardır yanında istediğiniz kadar için sarhoş olmazsınız 1 kamyon gönderelim
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ATAKAN: doğru verilmiş karar,doğrusunu devlet bilir.helal
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BELHANDA: rakıyla şalgam damı terörist oldu...vah ülkem vah..
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FATİH: İçen içer size ney arkadaş
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