Adana'da Kebap ve Şalgam Festivali Yasaklandı

Adana Valiliğinin kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle yasakladığı Şalgam ve Kebap Festivali için polis önlem aldı.

POLİSLER ÖNLEM ALDI

Adana'da 2010 yılından bu yana tarihi Büyük Saat çevresinde her yıl düzenlenen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl Adana Valiliğince yasaklandı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görülürken, festivalin düzenlendiği caddeye girişler 20.00'dan sonra yasaklandı. Polis ekiplerinin cadde girişlerine kamyondan barikat kurması dikkat çekti.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bu yıl 8 Aralık'ta yapılması planlanan etkinlikle ilgili geçtiğimiz gün Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 8- 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali, kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir" denilmişti.