Adana'da "Kent Estetiği Şehrin Geleceği" Paneli

"Kent Estetiği Kentin Geleceği" konulu panel, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başta olmak üzere seçkin bir davetli grubunun katılımıyla inşaat sektörünün duayenlerini bir araya getirdi. Sheraton Otel 'de İnşaat Magazin Dergisi'nin organizasyonunda gerçekleşen ve Adana'nın kentleşme ve yapısal problemleri üzerinde durularak, şehrin geleceği hakkında çözüm odaklı fikirlerin tartışıldığı panelde, panelistler, kent estetiğine dair önerilerde bulundular.Moderatörlüğünü Ekonomi yazarı Mehmet Uluğtürkan'ın yaptığı panelde, bugüne kadar hiç kimsenin gündeme getirmediği gerçeklere dikkati çeken Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, yaptığı konuşma ile gündemi belirledi.Yurt içi ve yurt dışındaki prestijli projelere imza atan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avcı, 1979'dan bugüne kadarki deneyimlerinden kısaca söz ettikten sonra, inşaat alanındaki tüm tecrübelerini sorulması durumunda herkesle paylaştığını söyledi. Seyhan Baraj Gölü değerlendirilmeli"Adana'da kentleşme çerçevesinde güzel işler kadar yanlış işler de yapıldığına dikkati çeken Halil Avcı, Seyhan Baraj Gölü'nün kent estetiğinde değerlendirilmesinden, havaalanına kadar birçok konuya değinerek, şunları söyledi:"Seyhan Baraj Gölü'nden ne yazık ki bugüne kadar yeterince fayda sağlanmadı. Oysa bu iç göl ile suyu kullanmalıydık. Yaban hayatı Seyhan Baraj Gölü'nden kaldırılıp, Çatalan 'a konmalı. Şu anda Adana'nın içme suyunu temin eden Çatalan Barajı korumasız. Burası yaban hayatı geliştirme sahası olmalı. Bu iki madde ile yapılabilecek bir şey ancak, şu anda yetki karmaşası söz konusu. Devlet Su İşleri, Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı gibi kurumlar arasındaki yetki karmaşasından dolayı gölü kullanamıyoruz. Bunu başarabilirsek bambaşka bir Adana'da yaşarız."Planlama bütünsel olmalıKentin planlaması konusundaki görüşlerini de dile getiren Halil Avcı, eskiden Büyükşehir Belediyesi'nin 4 ilçeyi kapsadığını anımsatarak, "Oysa şimdi tüm ili kapsıyor. Bu nedenle Yumurtalık 'tan Tufanbeyli 'ye, Karataş 'tan Pozantı 'ya kadar il planlaması bir bütün olarak ele alınmalı. Yani planlamalar yapılırken sadece il merkezi değil tüm ilçeler dikkate alınmalı."Bu konuda Pozantı ilçesini örnek gösteren Halil Avcı, "Otoban yapılmadan önce otobüsler burada konaklıyordu ve iç turizm bu yüzden oldukça hareketliydi. Otoban yapımından sonra bu bölge büyük gelir kaybına uğradı. Oysa otoban bir geceden sabaha yapılmamıştı. Bunun tedbirleri önceden alınabilirdi. Pozantı gelir kaybına uğrayınca oralardan da kente hücum oldu. Oysa önceden olabilecekleri kestirip tedbirler alınsaydı bunlar yaşanmazdı" dedi.Jansen Planı hatırlatmasıCumhuriyet'in ilanının ardından planlı ve modern kentleşme için yapılan çalışmalar kapsamında, Alman Şehir Planlamacısı Hermann Jansen tarafından yapılan şehir planlarını da anımsatan Halil Avcı, şunları kaydetti : Ankara gibi büyük kentlerde uygulanan bu plan, Adana'da da uygulanmıştır. Bugünkü Ziyapaşa, Gazipaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi , İstasyon Meydanı, Yüzevler, Atatürk Parkı gibi bir çok yer Jansen planının örnekleriydi ancak, yoğunlaşan göçlerle planlar bozuldu."Kent planlamasının önemine dikkati çekerken Adana'da müteahhitlerin yaptığı güzel işlerden de örnekler veren Halil Avcı, "Her şeye rağmen meslektaşlarımızla yarış için hep daha güzelini yapma çabasındayız. Kent estetiğine katkı sunan, sosyal donatılı konutlarla yaşanabilir mekanlar inşa ediyoruz" dedi. Çukurova Havaalanı'nın durumuAdana'nın birlik olmak ve lobisini güçlendirmek zorunda olduğunu savunan Halil Avcı, Çukurova Havalimanı gerçeğini de gündeme taşıyarak, şöyle devam etti:"Yıllardır tamamlanacak denilen havaalanının defalarca ihalesi iptal edildi. Ne zaman tamamlanacağı belirsiz. O yüzden Adana'nın havalimanında yıllardır yatırım yapılmıyor. Pist uzatılmıyor, 1950'li yılların üst yapısıyla hizmet verilmeye çalışılıyor. Türkiye 'nin en büyük kentlerinden birine yakışmayan bir havaalanına sahibiz. Buranın geliştirilmesini talep etmeli ve ısrarcı olmalıyız.""Yeni havaalanına asla karşı değiliz"Yeni havaalanı yapılmasına asla karşı olmadığını, bu nedenle sözlerinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini ifade eden Halil Avcı, şöyle devam etti:"Adana, Osmaniye ve Mersin 'e hizmet vermek üzere planlanan havalimanı inşaatı kaynak sıkıntısı nedeniyle yapılamıyor. Geçtiğimiz günlerde gazetede okudum, havalaanı inşaat sahasında kalan 150 dönümlük alanda yetiştirilen narlar kaynak oluşturmak için ihaleyle satışa çıkarılmış.Mevcut ekonomik durumda da yapımı uzayacağa benziyor. Bu nedenle biz diyoruz ki; Madem yeni havaalanı yapılamıyor öyleyse mevcudu daha kullanılır hale getirelim. Aytaç Durak 'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de bu konu üzerinde çok durulduğunu hatırlatan Halil Avcı, şöyle konuştu:"O dönemde ben Müteahhitler Birliği Başkanlığı görevini yürütüyordum. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, pist kısa kalıyor, büyük uçaklar inemiyor, karşı çıkışlarının üzerine; pistin uzatılmasına imkan vermek için imar planında düzenleme yapılabileceğini açıklamıştı. Ben de o dönemde şunu önermiştim: Yeşilevler üst köprüsünün orada sıkışıp kalan Şakirpaşa Mahallesini kamulaştıralım. Oradaki insanları da asla mağdur etmeyelim. TOKİ, Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş aracılığıyla başka bir yerde modern, yaşanabilir ve her türlü sosyal donatısı olan konutlar üretelim.Uzun süre tartışılan havaalanı konusu halen belirsizliğini korurken, yeni havalananın yapılması belki on yılı bulacak. Bu süre zarfında mevcut havaalanımızın mutlaka bakımının yapılması gerekmektedir."Mimar Tamer Gülcan ise Adana'nın yeni, heyecan verecek projelere ihtiyacı olduğunu belirterek, Halil Avcı'nın gündeme getirdiği Seyhan Nehri ve neden olduğu iç gölü daha etkin değerlendirme fikrinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Gülcan, "Böyle bir değer dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde daha etkin kullanılabiliyor. Amsterdam küçücük kanallarındaki teknelerle şehri dolaştırıyor. Bunu kentimizde neden yapmayalım?" diye sordu.Şehir Plancısı Enver Yılmaz da, kaçak yapı sorununa dikkati çekerek, "Adana'da kaçak yapı Türkiye ortalamasının üzerinde. Kentin aldığı göç sosyoekonomik yapıyı bozmasının yanı sıra çarpık bir kenti beraberinde getirdi.En azından bundan sonra klasik imar planı anlayışını terk etmemiz gerekiyor" dedi.Panelistlerin ardından değerlendirme yapan panelin moderatörü Mehmet Uluğtürkan da, şu görüşlere yer verdi:"Müteahhit, mimar, inşaat mühendisi, inşaat sanayi temsilcisi sayısıyla Adana, Türkiye'nin ilk 5'ine girer. Çok tecrübeli, dünyanın her yerinde örnek yapılar ortaya koyan sektör temsilcilerimiz var. Ama kendi kentimizin estetiğinden memnun değiliz.Yapıları, planlamasıyla estetik bir şehirde yaşamak sadece göz zevkimiz için gerekli değildir.Konutlarımız, ofislerimiz estetikse eğer psikolojimize olumlu yansır. Üretkenlik, verimlilik artar. Şehrimizin gücünü, sanatını, kültürünü, değerini doğru sergilemiş oluruz. Adana'da Tepebağ başta olmak üzere dokunup düzenleyeceğimiz çok bölge var. Yeni dönemde yerel yönetimin sektör temsilcileriyle daha fazla işbirliğine ihtiyacı var.""Benim Şehrim" temalı yarışmaPanelin sonunda, il genelinde ilköğretim 1, 2, 3, 4. sınıflar arasında düzenlenen "Benim şehrim" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Avcı tarafından verildi.Yarışmada, Yüreğir Doğankent İlköğretim Okulu Kübra Filiz birinci oldu. Seyhan Birinci İnönü İlkokulu öğrencisi Ezgi Çelik ikinci olurken, Yüreğir Seniha Çobanoğlu İlkokulu öğrencisi Buket Sert üçüncü oldu.Panele, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Akyürek , Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar , Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci , Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Tümay, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak , AGİAD Başkanı Halit Milli, ADSİAD Başkanı Süleyman Sönmez 'in yanı sıra çok sayıda inşaat sektör temsilcisi katıldı. - ADANA