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Adana'da kent meydanı ve sokakları boş kaldı

Adana'da kent meydanı ve sokakları boş kaldıADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentin en işlek meydan ve caddeleri boş kaldı.

23.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:26
Adana 'da kent meydanı ve sokakları boş kaldı
ADANA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentin en işlek meydan ve caddeleri boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmesinin ardından Türkiye'nin en büyük kentlerinden biri olan Adana da sessiz bir güne uyandı. Kentin en işlek meydan ve caddeleri sessizliğe büründü. Sokağa ise görevleri gereği yasak kapsamı dışında olanlar çıktı. Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türk bayraklarıyla donatılan Atatürk Caddesi de boş kaldı. Adana’da kent meydanı ve sokakları boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber
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