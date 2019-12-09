Haberler » Güncel » Adana'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi - Haber

Adana'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratları verildi.

09.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:03Adana'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi
Barış Harekatı'na katılan gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratları verildi. Gazilere madalyalarını Valisi Mahmut Demirtaş takdim etti.

Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratları takdim edildi. 158 gaziye madalyalarının verildiği törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Sizlere takdim edeceğimiz bu beratlar ve madalyalar, manevi değeri son derece yüksek nişanlardır. Ölümü göze alarak verdiğiniz mücadelenin, yazdığınız kahramanlık destanının delilidir" dedi.

'nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu aktaran Demirtaş, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kıbrıs davasının takipçisi olduğunu söyledi. Demirtaş, "Devletimiz Kıbrıslı soydaşlarımızın hakkının ve hukukunun korunması noktasında, tüm imkanlarıyla seferberdir. Kıbrıs Müzakerelerinde de diplomasi sahasının en güçlü ve en önemli aktörüdür" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise Türkiye'nin her zaman Kıbrıs'ın yanında olduğunu belirtti. Gazilere verdikleri mücadeleden ve kahramanlıklarından dolayı şükranlarını sunan Mendeli, Kıbrıs halkının Türkiye'ye ve gazilere müteşekkir olduğunu aktardı.

Kıbrıs Gazisi Cumali Yalçınkaya, Milli Mücadele Madalyasını almayı beklediklerini ve o günün geldiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nda denizden adaya çıktıklarını aktaran Yalçınkaya, "Adana'dan çıktık, Beş Parmak Dağları'na indik, Rumlar bizi Mağusa'dan bekliyorlardı biz Lefke tarafından çıktık. Beş Parmak Dağları'ndan sonra Mağusa ve Lefkoşa taraflarına bölük bölük ayrıldık. Çıktığımız yerde liman yoktu küçük bir gemiyle denize indik. İndiğimiz yerde su bel hizasına geliyordu. Buradan bizi arabalarla alıp bölüklere dağıttılar. Ben sonradan Girne'ye geldim haberciydim. Mutluyuz, bekledik, bu güne nasipmiş bugüne kısmetmiş. Çok şükür ne diyelim ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Tevcih Törenine Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, 6'ıncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Adaber, çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra oda başkanları da katıldı. - ADANA

Türkiye, Kıbrıs, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:15 "Ürettiğimizden nefes alacak bir ücret alalım talebimiz bu" - Haber
17:14 ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'TEN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER; ÇEVİK'İN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ (1) - Haber
17:14 Üniversite öğrencisinin ölümünde ihmali bulunduğu iddia edilen doktor hakim karşısında - Haber
17:14 Sabiha Gökçen Havalimanındaki 1000 taksiciye "turizm" eğitimi - Haber
17:14 Bakan Akar oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı - Haber
16:47 Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
9.12.2019 17:16:37