Adana'da kirasını ödeyemeyen aile sokakta kaldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Sarıç ailesi, kirayı ödeyemeyince ev sahibi tarafından eşyalarıyla sokağa atıldı.

26.06.2020 01:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 02:16
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Sarıç ailesi, kirayı ödeyemeyince ev sahibi tarafından eşyalarıyla sokağa atıldı.
Merkez Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk sahibi Sarıç çifti, ekonomik sıkıntıdan dolayı 6 aylık kirayı ödeyemeyince, ev sahibi, ailenin evden çıkmasını istedi.
Misafirlikten dönen Sarıç ailesi, tüm eşyalarının evin önüne atıldığını gördü.
Aile, yardımsever bir kişinin desteğiyle, eşyalarını, merkez Yüreğir ilçesi Muhtar Kazım Başer Caddesi üzerinde bulunan pazar meydanına taşıdı.
Zihinsel engelli 22 yaşındaki çocuklarıyla birlikte sokağa atılan Sarıç çiftçi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Maddi olarak durumlarının kötü olduğunu ve bu nedenle kira ödemede sıkıntı yaşadıklarını belirten Mehmet Sarıç (54), ev sahibi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldıklarını söyledi.
Oğlunun zihinsel engelli olduğunu dile getiren Sarıç, "Herhangi bir gelirim ya da bir kimsem yok. Allah bizleri daha kötü duruma düşürmesin. Oturduğumuz evinde kapısı ve penceresi dahi yoktu. Kira parasını ödeyecek durumumuz yoktu. 6 ay boyunca kiramızı ödeyemedik." diye konuştu.
Hurda ve plastik toplayarak geçinmeye çalıştıklarını vurgulayan Sarıç, "Başımızı sokacak bir yerimiz yok. Burada tarlanın ortasında ağaç altında kalıyoruz." şeklinde konuştu.
Mehmet Sarıç'ın eşi Gurbet Sarıç ise, "Çocuğum engelli, eşim ise yaşlı ve çalışamıyor. Halimiz ortada ve yardım talep ediyoruz. Kadın başıma çocuğum ve kocamla birlikte dışarı atıldık. Her şeyimiz göz önünde. Eğer sığınacak ve yardım talep edecek bir akrabamız olsaydı belki bu halde olmazdık. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Kimseyi de bizimle aynı duruma getirmesin." ifadelerini kullandı. Adana’da kirasını ödeyemeyen aile sokakta kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Sarıçam, Sofulu, Adana, Güncel, Haber

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