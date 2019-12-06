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Adana'da kış lastiği denetimi

ADANA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 bölgede kış lastiği uygulaması yapıldı.

06.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:51Adana'da kış lastiği denetimi

ADANA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 bölgede kış lastiği uygulaması yapıldı. 115 ticari aracın denetlendiği uygulamada sürücülere, alkol testi de yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Pozantı ve Ceyhan ilçelerinde, Yüreğir Otogarı, Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu yolda ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yaptı. 115 ticari aracın denetlendiği uygulamada sürücülere, alkol testi de yapıldı. Kar yağan bölgelere gidecek sürücüleri uyaran trafik polisleri, araçlardaki çocuklara da polis şapkası ve kırmızı düdük hediye etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Nisan'a kadar devam edeceğini belirterek, "Bu kontrollerde amacımız, kazaların azaltılması ve vatandaşların yolda mağdur olmaması. Kent merkezinde kar yağmıyor ama Aladağ, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Pozantı'da olan bu araçlar, kar lastiği takmak ya da zincir bulundurmak zorunda. Onun dışında karlı bölgelerdeki ticari araçların tümü zincir dışında kar lastiği bulundurmak zorunda" diye konuştu.



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Kaynak: DHA

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