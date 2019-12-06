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Adana'da kış lastiği ve alkol kontrolü yapıldı

Adana'da ticari araçlar, kış lastiği konusunda denetlendi, sürücülere alkol kontrolü yapıldı.

06.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:18Adana'da kış lastiği ve alkol kontrolü yapıldı
Adana'da ticari araçlar, kış lastiği konusunda denetlendi, sürücülere alkol kontrolü yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 5 noktada kamyonet, tır, kamyon, otobüs ve minibüsleri kış lastiği takıp takmadıkları konusunda denetledi.
Araç şoförlerini uyaran polis, alkol kontrolü yaptı, lastik diş kalınlıklarını ölçtü. Denetlemelerde otomobil sürücülerine kış lastikleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Araçlardaki çocuklara ve sürücülere çeşitli hediyeler verildi.
Yaklaşık 2 saat süren denetimde 115 araç kontrol edildi.
Şube Müdürü Hakan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Aralık-1 Nisan'da kış lastiği takma zorunluluğu olduğunu belirtti.
Adana'da 5 noktada denetimler yaptıklarını ifade eden Aksoy, "Amacımız kazaların azaltılması, vatandaşın mağdur olmaması. Adana merkezde kar yağışı olmadığından özellikle Aladağ, Pozantı, Feke ve Saimbeyli'de mevcut araçlar kış lastiği takmak zorunda." dedi.

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Kaynak: AA

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