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Adana'da kış tedbirleri

Adana'da kış tedbirlerinin alınarak hazırlıklı olunması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

18.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:16Adana'da kış tedbirleri
'da kış tedbirlerinin alınarak hazırlıklı olunması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısına Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'ın, konu hakkında gerçekleştirilen çalışmalar ve alınan önlemler hakkındaki sunumuyla başlayan toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, "Ülke genelinde olduğu gibi Adana ve ilçelerinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi ve ivedi şekilde giderilmesinde, kurumlar arası koordinasyon büyük önem taşımaktadır. Adana Valiliği olarak, kış mevsimi dolayısıyla, eğitim, sağlık, altyapı, ulaşım, arama ve kurtarma gibi çeşitli konularda yaşanabilecek olayların önlenmesinde araç, gereç, ekipman ve uzman personel gibi konularda gerekli tüm çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda üzerlerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getireceklerine inanıyorum" dedi.

Toplantıda, kışın il genelinde yaşanılabilecek kazaların veya meydana gelebilecek olumsuz olayların önüne geçilebilmesi için ilgili kurumlar tarafından alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca toplantıda "AFAD Gönüllülük Kampanyası"nın önemi vurgulandı. Vatandaşlara e devlet şifresi ile 'turkiye.gov.tr' den başvuru yaparak, gonullu.afad.gov.tr den alacakları online eğitimle, olası bir afete hazırlıklı olmaları hususunda çağrı yapıldı ve kurum çalışanlarının da bu projeye önem vermeleri ve katılım sağlamaları istenildi.

Toplantı kurum amirlerince görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sona erdi. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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