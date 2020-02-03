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Adana'da "Kişisel Verilerin Korunması Hukuku" konferansı yapıldı

Adana Barosu tarafından "Kişisel Verilerin Korunması Hukuku" konulu konferans gerçekleştirildi.

03.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:18Adana'da
Barosu tarafından "Kişisel Verilerin Korunması Hukuku" konulu konferans gerçekleştirildi.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük, bir otelde düzenlenen konferansta, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun mevzuata çok daha önce girdiğini, ancak 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladığını söyledi.
Yönetim kurulu kararıyla Kişisel Verileri Koruma Komisyonu kurma kararı aldıklarını belirten Küçük, bu konuda rekor sayıda müracaat aldıklarını kaydetti.
Açılış konuşmalarının ardından konunun uzmanları tarafından "Kişisel Verilerin Korunması Hukuku" konusunda katılımcılara çeşitli sunumlar yapıldı.

Veli Küçük, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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