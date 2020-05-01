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Adana'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar bomboş

Adana'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar bomboşADANA'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı.

01.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:18
Adana'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar bomboş
ADANA'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Adana'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. Polis ekipleri de kentin dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Adana’da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar bomboş

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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