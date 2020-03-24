Adana'da kolonya içen kişi öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kolonya içen kişi hayatını kaybetti.
24.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:28
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde kolonya içen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sarısakal Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Vasfi Muhacir (52), bir süre sonra fenalaştı.
Eşinin ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Muhacir, kurtarılamadı.
Muhacir'in cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sarısakal Mahallesi'ndeki evinde kolonya içen Vasfi Muhacir (52), bir süre sonra fenalaştı.
Eşinin ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Muhacir, kurtarılamadı.
Muhacir'in cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA