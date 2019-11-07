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Adana'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Adana'da iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki genç tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı.

07.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:00 Adana'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Adana'da iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki genç tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar 1214 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, komşu iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erol Taştemir (31) tabanca ile ateş açmaya başladı. Kavgada bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki Ahmet K. başından vuruldu. Ahmet K. kanlar içerisinde yere yığılırken Erol Taştemir olay yerinden kaçtı. Mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet K.'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ahmet K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise bölgede yaptığı arama çalışmada olayın zanlısı olan Erol Taştemir'i yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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