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Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı

Yağmur yağışı sonrası kontrol amaçlı kendisine ait portakal bahçesine giden şahsı köpekler saldırarak öldürdü. Uzun süre evine dönmeyen adamı kontrole giden yeğeni, portakal bahçesinde dayısının üzerinde 2 köpek gördü. Köpekleri bir şekilde uzaklaştıran yeğen, dayısının parçalanmış cesediyle karşılaştı.

08.01.2020 22:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:03

'nın ilçesinde bir kişi portakal bahçesine giderken başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre, 60 yaşındaki Hatip Sayılgan öğleden sonra Yalmanlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesini yağmurdan sonra kontrole gitti. Aradan 4 saat geçmesine rağmen Sayılgan'dan alamayan yakınları Sayılgan'a telefonla da ulaşamayınca akşam üzeri traktör ile portakal bahçesine gitti.

OLAY YERİNE GELEN YEĞENİ, DAYISININ KÖPEKLER TARAFINDAN PARÇALANDIĞINI GÖRDÜ

Sayılgan'ın yeğeni Mehmet Ali Baysal, portakal bahçesine geldiğinde dayısını bulamadı. Daha sonra köpek seslerinin geldiği yöne doğru gidince 3 köpeğin dayısının üzerinde olduğunu iki köpeğin ise başında beklediğini gördü. Baysal seslenince köpekler Baysal'a da saldırdı. Bunun üzerine Baysal tüfekle köpeklere ateş etti. Dayısının köpekler tarafından parçalanarak öldürüldüğünü gören Baysal polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

TALİHSİZ ADAM, KENDİSİNE SALDIRAN KÖPEKLERE VE YAVRULARINA BAKIYORDU

Bu arada Sayılgan'ın kendini parçalayan köpekleri hamile oldukları zamanda baktığı, onların yavrularına da baktığı öğrenildi. Vatandaşlar köpeklerin başı boş olarak bırakılmasına tepki gösterdi. Baysal ise, "Olay yerine geldiğimizde 3 köpek dayımın üzerindeydi, iki köpek ise nöbet tutuyordu. Ben iyi ki tüfekle gelmişim bize de saldırdılar tüfek olmasa bizi de yiyeceklerdi. Bu köpeklere artık bir çare bulunsun" diye feryat etti. Polisin incelemesinin ardından şahsın cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
BELCİKALİ:turkiyedeki bir cok insan her seyde oldugu gibi hayvan severler de cilkini cikardilar isin. . umarim boyle bir felaket hayvan severlerden birinin basina gelir de o zaman anlar . . turkiye ye her gittigimde korkarak dolasiyorum sokak itleri yuzunden
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BELCİKALİ:hic bir gelismis bati varupa ulkesinde sokak kopegi yoktur hepsi bir barinakta bir muddet kaldiktan sonra sahiplenen olmazsa itlaf edilir
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3. Sayfa

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