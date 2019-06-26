26.06.2019 23:24
Haberler » Güncel » Haber

Adana'da köprü üzerinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Adana

ADANA'da, köprü üzerinde çarpışan iki kamyonetten biri devrildi, diğeri ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtulurken, 3 kişi de yaralandı.

ADANA'da, köprü üzerinde çarpışan iki kamyonetten biri devrildi, diğeri ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtulurken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Seyhan Nehri üzerindeki Girne Köprüsü'nde meydana geldi. Murat Alaşkan yönetimindeki 01 HJ 439 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet, köprü üzerinde çarpıştı. Alaşkan'ın kullandığı kamyonet devrilirken, diğer kamyonet ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtuldu. Kazada hafif yaralanan her iki kamyonetin sürücüsü ile yolcu komundaki bir kişi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonetlerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Adana
Kaynak: DHA
Seyhan , Adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:36 Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde Manama Çalıştayı protestosu
00:35 Şehit Eren'in adı semalarda olacak, adı ilk yerli ve milli SİHA'sında
00:34 Duayen iş insanı Esat Sivri 86 yaşında hayatını kaybetti
00:33 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
00:32 Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu
00:31 Omzundan vuruldu, havalandırma boşluğunda bulundu
00:31 Lösemi hastası Baran için moral konseri