27.06.2019 02:45
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Adana'da köprü üzerinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da köprü üzerinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralıADANA'da, köprü üzerinde çarpışan iki kamyonetten biri devrildi, diğeri ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtulurken, 3 kişi de yaralandı.

Adana 'da köprü üzerinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
ADANA'da, köprü üzerinde çarpışan iki kamyonetten biri devrildi, diğeri ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtulurken, 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Seyhan Nehri üzerindeki Girne Köprüsü'nde meydana geldi. Murat Alaşkan yönetimindeki 01 HJ 439 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet, köprü üzerinde çarpıştı. Alaşkan'ın kullandığı kamyonet devrilirken, diğer kamyonet ise bariyerler sayesinde düşmekten son anda kurtuldu. Kazada hafif yaralanan her iki kamyonetin sürücüsü ile yolcu komundaki bir kişi, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, kamyonetlerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.Adana'da köprü üzerinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: DHA
Adana , Güncel

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