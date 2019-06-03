03.06.2019 09:43
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Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi

Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü kaldırımda oturan iki yaşlı kadının feci şekilde ölümüne sebep oldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yandı.

Adana'da ehliyetsiz kadın sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre S.K. isimli kadın direksiyon eğitimi için erkek arkadaşının hafif ticari aracını kullanmak istedi. S.K. bir süre aracı arkadaşı yanındayken sürmeye devam etti. Ancak S.K. heyecanlanıp fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda oturan akraba olan Münevver Can ve Raziye Can'a çarpıp park halindeki araca sıkıştırdı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kadın sürücü şok olmuş halde araçtan inerken bir kişi ise arabaya binip aracı geri alarak kadınları sıkıştığı yerden kurtardı. Kadın sürücü ise çarptığı kadınlara bakıp fenalık geçirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

KADIN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bu arada vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla iki kadın hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis de kadın ve erkek arkadaşını polis merkezine götürdü. Burada kadının ehliyetsiz olduğu ortaya çıkarken, erkek şahıs aracı kendisinin kullandığını söyledi ancak güvenlik kamera kayıtlarından aracı kadının kullandığı tespit edildi. Kadın sürücü iki kişiyi öldürmekten sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İki kadın ise yakınları tarafından toprağa verildi.

Münevver Can'ın eşi İbrahim Can eşinin ve bir akrabasının kaldırımda otururken bir hiç yüzünden hayatını kaybettiğini, aracının sahibinin kapı komşuları olduğunu ancak şikayetçi olduğunu söyledi.

Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi
Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa

YORUMLAR (4)
CC: bunun gibi insan hayatını hiçe sayan herkesi müebbetle yargılayacaksın. ya kullanmasını bilmiyorsan ne geçiyorsun direksiyon başına.
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ERRO: bu kadınlara ülkede araba kullanımını yasaklamak lazım ne sinyal verirler ne aynaya bakarlar, aynaya baksalar bile makyaj yapmak için bakarlar sürekli kazaya ve ölüme sebep olurlar
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