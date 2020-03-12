Adana'da korona virüs tedbiri
Adana'da metro, otobüs durakları, hastane, okul, müze, istasyon ve ATM'lerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldı.
12.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:36
Adana 'da metro, otobüs durakları, hastane, okul, müze, istasyon ve ATM'lerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapıldı.
Dünyanın dört bir yanında görülen korona virüsün ülkemizde de ortaya çıkmasının ardından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız veren Adana Büyükşehir Belediyesi, metro, otobüs durakları, okul, müze, istasyon gibi vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerlerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler Başkan Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda ilaçlama ağını genişleterek, toplu taşıma araçlarından müzelere, istasyondan bankamatiklere kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı.
İlaçlama çalışmasının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen yetkililer, özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla bundan sonra çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti. - ADANA
Dünyanın dört bir yanında görülen korona virüsün ülkemizde de ortaya çıkmasının ardından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına hız veren Adana Büyükşehir Belediyesi, metro, otobüs durakları, okul, müze, istasyon gibi vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerlerde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler Başkan Zeydan Karalar'ın talimatları doğrultusunda ilaçlama ağını genişleterek, toplu taşıma araçlarından müzelere, istasyondan bankamatiklere kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı.
İlaçlama çalışmasının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen yetkililer, özellikle salgın hastalıkların yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla bundan sonra çalışmalara aralıksız devam edeceklerini kaydetti. - ADANA
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Güncel
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Güncel
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz