Adana'da koronavirüs dezenfeksiyonu
ADANA Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu metro, otobüs durakları, hastane, okul, müze, istasyon ve ATM'lerdeki dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yaptı.
12.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:10
ADANA Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu metro, otobüs durakları, hastane, okul, müze, istasyon ve ATM'lerdeki dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yaptı.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını artırdı. Metro, otobüs durakları, okul, müze, istasyon gibi kentin birçok noktasında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler toplu taşıma araçlarından müzelere, istasyondan ATM'lere kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı. İlaçlama çalışmasının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı