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Adana'da koronavirüs şüphesiyle 3 kişi, gözlem altına alındı

Adana'da koronavirüs şüphesiyle 3 kişi, gözlem altına alındıADANA'da Irak'tan yurda girdiği belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

17.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:15
Adana 'da koronavirüs şüphesiyle 3 kişi, gözlem altına alındı
ADANA'da Irak 'tan yurda girdiği belirlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Irak'ta işçi olarak çalışan Türkiye Cumurhuriyeti vatandaşı 3 kişi, karayolu üzerinden dün Türkiye'ye geçiş yapıp, Ankara'ya gitmek için de otobüse bindi. Yüzlerinde maske bulunan 3 kişinin bindiği otobüs, yolcu indirip-bindirmek için saat 03.30 sıralarında Adana Merkez Otogarı'nda durdu. 3 kişi, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi tarafından otobüsten indirildi. Yapılan kontrollerde 3 kişi, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs ise geri kalan yolcularıyla birlikte normal seferine devam etti.
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Adana'da koronavirüs şüphesiyle 3 kişi, gözlem altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye, Adana, Irak, Güncel

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