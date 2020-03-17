Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız mesaj gönderen memur açığa alındı
Adana Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli bir memurun açığa alındığını bildirdi.
17.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:08
Adana Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız mesaj gönderen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli bir memurun açığa alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. bey ile görüşmeniz gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildiği belirtildi.
Yapılan araştırma sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılmış ve şahıs açığa alınmıştır. Ülkemiz son derece hassas bir süreçteyken vatandaşlarımızdan sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."
Valilikten yapılan açıklamada, "0850" ile başlayan bir hattan bazı kişilere "Sayın K.K.A, daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. bey ile görüşmeniz gerekmektedir." şeklinde mesaj gönderildiği belirtildi.
Yapılan araştırma sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılmış ve şahıs açığa alınmıştır. Ülkemiz son derece hassas bir süreçteyken vatandaşlarımızdan sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Adana Valiliği, Çukurova, Memur, Adana, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Merih Demiral'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı
Güncel
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor