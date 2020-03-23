Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 31 şüpheli yakalandı - Haberler

Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 31 şüpheli yakalandı

Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medyadan asılsız paylaşım yapan 31 şüpheli gözaltına alındı.

23.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:48
Adana'da koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 31 şüpheli yakalandı
Adana 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medyadan asılsız paylaşım yapan 31 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sosyal medyadan asılsız ve provokatif paylaşım yapanlarla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalar sonunda polis, asılsız paylaşım yaptığı belirlenen 31 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında, "Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Öte yandan sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapanlar hakkında gelen ihbarların anında değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Polis, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haberler
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus doktordan Putin’i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor Haberler
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin’de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor Haberler
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

UNRWA Gazze'de koronavirüs nedeniyle gıda yardımını geçici süreyle durdurdu - Haber İzmit sokakları bomboş - Haber TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI (1) - Haber Rusya'da korona virüsü vakaları 438'e ulaştı - Haber Güneydoğu'da da çocuklar "uzaktan eğitim"e başladı - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor - Haber
Loading