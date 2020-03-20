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Adana'da koronavirüsle mücadele kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı

Adana Valiliğince koronavirüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

20.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:04
Adana'da koronavirüsle mücadele kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı
Adana Valiliğince koronavirüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda koronavirüsle mücadelede tüm kurumların ortak hareket etmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hususları ile il genelinde alınması gereken önlemler ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Demirtaş, devletin ilk andan itibaren süreci en iyi şekilde atlatabilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirterek şunları kaydetti:
"Koronavirüsle mücadelede her birimizin uymak zorunda olduğu kurallar var. Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız hijyen kurallarına uymaları ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarıdır. Herkes üzerine düşenleri yerine getirirse bu sıkıntılı süreci en az kayıpla atlatacağımıza yürekten inanıyoruz."
Toplantıya Vali Yardımcıları Huriye Küpeli Kan, Ferhat Burakgazi ve Zafer Öz ile ilgili kurum müdürlerinin katıldığı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mahmut Demirtaş, Koronavirüs, Adana, Güncel

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