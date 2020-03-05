Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı

Adana 'da, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan genç, polis ekiplerine çalıntı ihbarında bulunan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı.
"DUR" İHTARINA UYMADI"
Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda, Plaka Tanıma Sistemi'nden 01 ABJ 346 plakalı otomobilin "çalıntı" kaydıyla arandığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Ekiplerin, "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya devam etti.Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca otomobili bırakıp koşmaya başlayan sürücü, Yenibaraj Mahallesi'nde polis ekiplerce gözaltına alındı.Ekipler, isminin Nadir Y. (21) olduğunu belirlediği ehliyetsiz sürücüyü Bağlar Polis Merkezi'ne götürdü.
"BABAMIN ARACI SİZE NE?"
Polisin uzun kovalamacası sonrası arabadan inip yaya olarak kaçan Nadir Y, yakalanarak emniyete götürüldü. Zanlı yakalandığı sırada polis'e "babamın aracı size ne" diyerek tepki gösterdi.