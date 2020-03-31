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Adana'da Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı

Adana'da, Yüreğir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda kolisi yardımında bulunuldu.

31.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:10
Adana'da Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı
Adana 'da, Yüreğir Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda kolisi yardımında bulunuldu.
Yüreğir Belediyesince temin edilen ve içinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım kolileri, kentteki ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye ulaştırıldı.
Dağıtımlara katılan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, belediye olarak Kovid-19 salgınının ilk gününden itibaren kapsamlı ve yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Bu zor süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Kocaispir, "İlk günden itibaren oluşturduğumuz kriz masamızla önlemlerimizi aldık, ilçemiz genelinde detaylı bir dezenfeksiyon çalışması başlattık. Hemşehrilerimizin sağlığı için elimizden ne geliyorsa tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyoruz." diye konuştu.
Kocaispir, evlerinde kalarak hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını düşünenlere teşekkürleri ileterek, "Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için devam eden sıcak yemek uygulamamızın yanı sıra evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 ailemize hazırladığımız yardım kolilerimizin dağıtımını gerçekleştirdik. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Adana, Güncel
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