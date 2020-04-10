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Adana'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan sağlık çalışanından plazma bağışı

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan ve karantina süresi biten sağlık çalışanı plazma bağışında bulundu.

10.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:29
Adana'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan sağlık çalışanından plazma bağışı
Adana 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan ve karantina süresi biten sağlık çalışanı plazma bağışında bulundu.
Türk Kızılay Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Devlet Hastanesi Acil Serviste görevli sağlık çalışanı Mert Can Aydın , başarılı tedavi sürecinin ardından 14 günlük karantina süresini tamamladı.
Kritik durumdaki hastaların tedavisi için iyileşmiş Kovid-19 hastalarından immün plazma bağışları alınması kapsamında sağlık çalışanı da uygulamaya destek verme kararı aldı.
Aydın'ın bağışı Kızılay tarafından oluşturulan özel birimde alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Sağlık Bakanlığının bir bekleme listesi oluşturduğunu ve toplanan plazmaların buna göre hastalara ulaştırılacağını belirtti.
Hastalığı yenenleri "başkalarının da kahramanı" olmaya davet eden Saygılı, şu anda Adana'nın da aralarında bulunduğu 9 kentte 10 bağış noktası oluşturulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Aydın, Adana, Güncel
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