Adana'da Kültür Sanat

Adana Devlet Tiyatrosu
, "Yolcular" adlı yeni sezon oyunun prömiyerini 13 Aralık
Perşembe günü gerçekleştirecek.
Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre, Sam Bobrick'in yazdığı, Ekin Tuncay Turan'ın çevirdiği oyunun yönetmenliğini Sinan Pekinton, dekor tasarımını Hakan Dündar
, kostüm tasarımını ise Ceren Karahan üstleniyor.
Işık tasarımının Zeynel Işık
'a, müziklerinin Berna Tülay Uğurlar'a ait olduğu oyunda, başlıca rolleri Fırat Demirağ, Efe Ünsal, Mazlum Taşkıran
, Sevinç Gediktaş Gizem Göbenli ve Gönül Dilmen paylaşıyor.
İki perdelik oyunun prömiyeri, 13 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de, Hacı Ömer Sabancı
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Hakan Dündar,Devlet Tiyatroları,Aralık,Adana
04 Aralık 2018 Salı 14:05