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Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu

Adana'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

27.03.2020 06:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:48
Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu
Adana 'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, evinin çevresinde silah ateşlendiğini duyan Y. B., dışarı çıktığında park halindeki bir otomobilin yandığını görünce söndürmek için müdahalede bulundu.
Y.B'nin çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobilin benzin dökülerek yakıldığını ve Y.B'nin evine kurşun isabet ettiğini belirledi.
Olay yerine yakın yerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yenidoğan Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, Güncel

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