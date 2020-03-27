Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu

Adana'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

27.03.2020 06:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:54
Adana 'da park halindeyken kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, evinin çevresinde silah ateşlendiğini duyan Y. B., dışarı çıktığında park halindeki bir otomobilin yandığını görünce söndürmek için müdahalede bulundu.
Y.B'nin çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobilin benzin dökülerek yakıldığını ve Y.B'nin evine kurşun isabet ettiğini belirledi.
Olay yerine yakın yerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Adana’da kundaklanan otomobilde hasar oluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Yenidoğan Mahallesi, Adana Yüregir, Adana, Güncel

Haberin Videosu :

Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir Haberler
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı Haberler
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Müşteri ürünlere öksürdü, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı Haberler
Müşteri ürünlere öksürdü, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, vaka sayısında Çin’i geçerek salgının yeni merkez üssü oldu Haberler
ABD, vaka sayısında Çin'i geçerek salgının yeni merkez üssü oldu
CHP eski İstanbul Milletvekili koronavirüse yakalandı Haberler
CHP eski İstanbul Milletvekili koronavirüse yakalandı
Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi Haberler
Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi
THY’nin New York seferlerine koronavirüs engeli Haberler
THY'nin New York seferlerine koronavirüs engeli

Son Dakika Güncel Haberleri

08:33: IĞDIR Eczanede koronavirüse karşı brandalı önlem - Haber 08:21: Otomobil sporlarında önemli gelişme - Haber 08:18: Avustralya'ya gelenler iki hafta karantinaya alınacak - Haber 08:16: Yumurtaları dondurmak ve tüp bebek yapmak için en iyi yaş nedir? - Haber 08:02: Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı - Haber 07:28: Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 07:08: Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı - Haber 02:40: ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı - Haber 00:22: Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi - Haber 23:49: İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız - Haber 19:06: Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı - Haberler